Загроза військового вторгнення: у КМДА повідомили, чи їдуть люди із Києва

Загроза військового вторгнення: у КМДА повідомили, чи їдуть люди із Києва

Кількість виїздів з Києва за останні три дні — 715 000.

Масового виїзду із Києва на фоні загрози військового вторгнення в Україну за останні три дні не зафіксовано. Коливання - в межах норми.

Про це 18 лютого повідомив заступник голови КМДА Петро Оленич на своїй сторінці у Facebook.

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"Кількість виїздів з Києва за останні три дні — 715 000. За аналогічний період минулого тижня — 705 000, по заїздам ситуація дзеркальна", - написав він.

Оленич пояснив, що ці дані вдалось отримати, завдяки тому що всі виїзди та в'їзди до Києва закриті системою відеоспостереження. По транспортному периметру міста встановлено 256 камер.

Нагадаємо, що радник голови МВС України Антон Геращенко заявив, що оголошення ватажками "ЛДНР" про масову евакуацію місцевих жителів на територію Росії свідчать про підготовку масштабної провокації з іще масованішими обстрілами української території.

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