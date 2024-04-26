Загроза удару: в Києві терміново евакуюють дві лікарні

В Мережі масово поширюється відео, де фактично анонсований удар ворога по цих лікарнях.

В Києві терміново розпочинають евакуацію двох лікарень, оскільки в Мережі поширюється відео, де фактично анонсований удар по цих медичних закладах.

Про це повідомили КМДА.

В заяві вказано, що у столиці розпочинається евакуація двох лікарень, одна з яких дитяча, розташованих на вулиці Богатирській.

"Оскільки в інтернет-медіа масово поширюється відео, де фактично анонсований удар ворога по цих медичних закладах. І що, нібито, в цих лікарнях перебувають військові", – пояснили в адміністрації.

Там наголосили, що це абсолютна брехня і провокація росіяни, яку вони намагаються використати для удару по соціальній інфраструктурі Києва.

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"Щоб убезпечити хворих дітей, їхніх батьків і медичний персонал, влада столиці зараз робить усе можливе, аби перевезти пацієнтів та медиків в інші медзаклади столиці", – вказали в КМДА.

Також місто звернулося до СБУ та МОЗ по допомогу та поінформувало про заходи, які вживає для збереження життя й здоров'я пацієнтів, персоналу лікарень.

Зауважимо, протягом останніх кількох днів спостерігається затишшя в нічних атаках Росії території України. Причин цього може бути кілька, розповіли в Повітряних силах ЗСУ.

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