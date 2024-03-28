Загроза проникнення ДРГ до Києва і збільшення атак: у столиці посилять заходи безпеки

Ради оборони Києва під час засідання 28 березня ухвалили низку рішень щодо забезпечення безпеки у столиці. Причиною стали загроза проникнення ворожих ДРГ до міста та погрози Росії посилити ракетні атаки на цивільні об’єкти.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації.

"Це підтверджується останніми ракетними ударами із застосуванням озброєння з найкоротшим часом прильоту. Крім того не виключається загроза спроб проникнення на територію міста диверсійно-розвідувальних груп противника, залучення агентів російських спецслужб та інших ворожих елементів для дестабілізації ситуації в столиці", - йдеться у повідомленні.

Рада оборони Києва ухвалила такі рішення:

невідкладно опрацювати питання щодо проведення в подальшому заходів в місті Києві, які передбачають залучення чисельної кількості людей;

переглянути нормативно-розпорядчі документи щодо життєдіяльності громадян столиці з питань роботи громадського транспорту, проведення спортивних, культурних, освітніх, медичних, розважальних заходів, а також в місцях скупчення людей для забезпечення безпеки громадян;

усім силовим та військовим структурам міста Києва відповідно до своїх повноважень посилити увагу до місць скупчення людей, забезпечити дотримання публічної безпеки і порядку в столиці. Забезпечити вжиття усіх потрібних заходів, які сприяють безпеці громадян Києва;

усім відповідальним структурам та балансоутримувачам захисних споруд цивільного захисту забезпечити постійний доступ населення до укриттів та готовність "пунктів незламності" до використання.

Наголошується, що окремо буде здійснюватися моніторинг соцмереж щодо поширення дезінформації, провокацій та іншої інформації спрямованої на дестабілізацію ситуації в Києві.

"Киян прошу зберігати спокій. Не панікувати. Ми вживаємо превентивних заходів аби Київ та його мешканці були надійно захищені", - наголосив начальник КМВА Сергій Попко.

Нагадаємо, у Києві та Одесі кіберфахівці СБУ затримали двох агентів Росії, які готували ракетні удари по інфраструктурі та військових частинах. Обох зловмисників було затримано "на гарячому", коли вони шпигували за потенційними "цілями" для окупантів.

Читайте також: