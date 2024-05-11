Загроза наступу РФ на Київ: чи готові мешканці столиці до нової навали

Кияни зізнаються, що не дуже готові до нового можливого наступу на столицю, але документи тримають десь поруч, бо це вже базова навичка.

Днями стало відомо, що Сухопутні війська ЗСУ готують нові бригади для підготовки до можливого наступу російської армії. Частину з цих бригад розгорнуть для захисту Києва. Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенант Олександр Павлюк в інтерв'ю виданню The Economist. Павлюк зазначив, що російська армія не залишила амбіцій остаточно взяти місто.

"Захист Києва залишається одним з наших головних завдань, як би важко не було на сході. Це серце України, і ми знаємо, яку ключову роль відіграватиме захист столиці в майбутньому", – наголосив Павлюк.

Телеканал "КИЇВ24" провів опитування серед киян, чи готові вони до можливого нового наступу РФ на столицю.

Мешканці Києва кажуть, що не дуже вірять у те, що російські окупанти знову підуть у наступ на столицю. І зізнаються, що не дуже готові до такого повороту подій. Однак документи тримають десь поруч, бо це вже базова навичка.

Чи готові кияни до можливого нового наступу РФ на Київ

Ви знаєте, у мене чоловік в ЗСУ, тому я вірю в ЗСУ, і бажаю нам усім перемоги. Поки ні (не готова до нового можливого наступу на Київ – ред.), поки я спокійна.

У поточній ситуації треба бути готовому завжди до будь-яких подій. Просто треба їх передбачати і бути готовими. Тоді і почуття страху пропаде.

У мене і так речі запаковані. Єдине, що складно – це два коти і шиншила. Тому найголовніше – це вони. А все інше – дрібниці.

Не дуже готовий. Тривожна валізка то є, але вона вже наполовину розібрана.

Я дуже надіюся, що на столицю наступу не буде, що в нас буде усе мирно і добре. Я на це не чекаю (на новий можливий наступ – ред.).

У мене розкладені речі, аптечка, турнікети.

Насправді, ми не збираємось їхати з Києва. Та якщо вже буде геть край, хоча насправді ми думаємо, що такого не буде, тоді ставатимемо в оборону, так, як це було на початку війни. А якісь-такі основні документи завжди повинні бути поруч з тобою. Це за два роки, і навіть більше, – вже база.

Нагадаємо, за словами командувача Сухопутних військ, сьогодні оборона Києва продовжує нарощуватися та посилюватися.

Раніше киян запитували, що вони думають про ідею створення жіночого батальйону, а також цікавилися думкою мешканців Києва про ідею економічного бронювання.

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