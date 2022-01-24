Загроза нападу Росії на Україну: Кличко анонсував засідання правління Асоціації міст

Засідання відбудеться 28 січня у Києві.

Мер Києва Віталій Кличко ініціював зібрати засідання правління Асоціації міст України.

На засіданні обговорюватимуться заходи з організації територіальної оборони кожної області, кожного міста та містечка. Засідання відбудеться 28 січня у Києві.

Також читайте Надсилають додаткові кораблі та винищувачі: НАТО вирішило посилити військову присутність у Східній Європі

Про це Кличко повідомив у Telegram.

"На тлі обговорення останніми днями заяв щодо, нібито, ймовірного захоплення російським агресором Харкова, як голова Асоціації міст України, від імені АМУ хочу висловити місту Харкову та всій Харківщині підтримку і переконання, що ніякого захоплення не буде. Бо за Харковом - уся Україна! Окрім Харківщини прикордонними є Донеччина, Луганщина, Чернігівщина, Сумщина, Херсонщина та деякі інші регіони, що межують з Росією. Питання їхньої безпеки та обороноздатності – це питання безпеки й усіх інших регіонів України", - написав він.

Кличко наголосив, що сьогодні для захисту української держави вкрай важливі чітка координація дій, спільна робота та єдина позиція місцевої влади й центральної.

"Єдність, витримка і спокій, взаємодопомога та взаємопідтримка - головне в час таких складних випробувань для країни. І ми з честю подолаємо виклики", - підсумував мер Києва.

Нагадаємо, що президент Зеленський записав термінове звернення до українців з приводу поширення чуток про ймовірне вторгнення Росії.

Читайте також: