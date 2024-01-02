Загроза балістики: у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Існує загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога, попередили у Повітряних силах ЗСУ.

У Києві та низці областей у вівторок, 2 січня, о 18:35 оголошено повітряну тривогу.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що у Херсонській та Миколаївській областях - загроза застосування ударних безпілотників.

"Увага! Київська область та Київ - загроза застосування балістичного озброєння", - наголошують у Повітряних силах.

Мапа тривог на вечір 2 січня / Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 2 січня російські загарбники здійснили масовану атаку України засобами повітряного нападу різних типів. Протиповітряна оборона України знищила 72 ворожі повітряні цілі, зокрема 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".

У Києві падіння уламків російських ракет зафіксовано на території дев’яти районів.

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