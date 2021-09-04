Загоряння сталося під час репетиції: Ткаченко озвучив подробиці пожежі у костелі святого Миколая в Києві

Загоряння сталося під час репетиції: Ткаченко озвучив подробиці пожежі у костелі святого Миколая в Києві

Значної шкоди будівлі не завдано.

Пожежа в костелі святого Миколая в Києві – ситуація, яка потребує безумовної, нагальної уваги та розслідування.

Про це в повідомленні у Telegram-каналі заявив міністр культури України Олександр Ткаченко.

Згідно з повідомленням, загоряння виникло під час репетиції. Площа пожежі – 80 кв. м. Але ключове – по-перше, її ліквідовано без жертв. По-друге, значної шкоди будівлі не завдано.

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"Окреме питання – ступінь пошкодження органу. Наразі працюємо над цим і до розслідування вже під'єдналися Нацполіція. І головне – ми вже з’ясовуємо причини загоряння. Проте зараз костел у безпеці, за що ми вдячні колегам з ДСНС. Зранку повідомлю ще більш предметні деталі. Триматиму розслідування ситуації під особистим контролем", - підкреслив посадовець.

Нагадаємо, що також ввечері 3 вересня у Києві чоловік погрожував вибухом в багатоповерхівці.

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