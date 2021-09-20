Загинув на риболовлі: під Києвом удар струму вбив 16-річного підлітка

Загинув на риболовлі: під Києвом удар струму вбив 16-річного підлітка

Хлопець зачепив вудкою високовольтні лінії електропередач.

У селі Гнідин під Києвом від удару струмом загинув 16-річний підліток.

Про це повідомили в Національній поліції.

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За словами правоохоронців, два неповнолітні прийшли на пішохідний міст біля річки Дніпро в селі Гнідин, щоб порибалити. 16-річний киянин закинув телескопічну вудочку та рибальською волосінню зачепив високовольтні лінії електропередач. Хлопця вдарило струмом.

Перехожі викликали швидку медичну допомогу, яка констатувала смерть підлітка. Наразі поліцейські з’ясовують всі обставини події.

Поліція закликала батьків неповнолітніх нагадати дітям про обов’язковість дотримання правил поведінки поблизу енергооб’єктів (ліній електропередач, електроустановок, електрощитових).

Нагадаємо, що на Львівщині ударом струму вбило 24-річного працівника підприємства. Без батька залишилося двоє маленьких дітей.

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