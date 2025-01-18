Влада Києва назвала точну кількість вбитих балістичною ракетою

Інформація про четвертого загиблого не підтвердилася.

Сьогодні вранці у Шевченківському районі Києва внаслідок російської атаки загинули троє людей. Інформація про четверту жертву не підтвердилася.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Наразі підтверджена інформація про трьох загиблих в результаті атаки ворога на столицю", - наголосив мер.

Згодом керівник КМВА Тимур Ткаченко уточнив, що загинуло двоє чоловіків 43-х та 25-ти років, а також 41-річна жінка. Крім того, відомо про трьох постраждалих. Вони отримали медичну допомогу на місці, від госпіталізації відмовилися.

За словами Ткаченка, через удар ракет частково зруйновано виробничу будівлю, заклад харчування, бізнес центр, торговельний центр, магазин та десять автомобілів. Пошкоджено також вхід та вихід станції метро "Лукʼянівська".

Як повідомлялося, РФ здійснила удар балістикою по столиці зранку 18 січня. Внаслідок атаки є загиблі мирні жителі та руйнування. Через пошкоджену водопровідну магістраль в багатьох будинках немає води, на місці працювали аварійні бригади "Київводоканалу".

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