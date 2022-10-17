Загиблою під завалами будинку в Києві виявилась жінка: ще одна людина - під руїнами

З-під завалів будинку в Шевченківському районі Києва, де стався вибух в результаті атаки дронами, дістали тіло загиблої жінки.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Ще одна людина перебуває під завалами. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Троє постраждалих госпіталізовані", - написав Кличко.

Рятувальники на місці події запитують, чи є хтось живий під завалами.

Нагадаємо, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що під завалами житлового будинку знайшли загиблу людину. Як з'ясувалося, жертвою російської атаки дроном-камікадзе, стала жінка.

Атака на житловий будинок в Києві

У понеділок зранку, 17 жовтня, російські війська вдарили дроном-камікадзе по житловому будинку в Шевченківському районі Києва. За останніми даними, під завалами врятували 18 людей, пошуки потерпілих ще тривають.

За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, під завалами було чути голоси людей, яких намагалися врятувати.

Наразі у центрі столиці перекритий рух транспорту на ділянках кількох вулиць. ЗМІ писали, що рух обмежено ділянкою між вулицею Хрещатик і цирком. Влада столиці закликає мешканців не виїжджати у середмістя без гострої потреби.

Також через російську активність вранці 17 жовтня усі навчальні заклади міста перейшли у дистанційний режим роботи.

В епіцентрі подій, під час атаки дронами-камікадзе, опинився посадовець Єврокомісії Петер Вагнер, який саме потягом прибув з візитом до Києва.

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