Загибель Романа Борисюка на канатній дорозі через Дніпро у Києві: хто винен у трагедії

У Києві в липні цього року на канатній дорозі через Дніпро сталася трагедія – обірвався сталевий канат атракціону, внаслідок чого юнак впав у річку та загинув. Він приїхав до столиці на вихідні. Деталі про те, хто винен у тому, що трапилося, розповіли правоохоронці.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За результатами розслідування було встановлено, що проєктант атракціону допустив низку помилок, зокрема використав канат, який не відповідав технічним вимогам для таких конструкцій. Ця помилка призвела до його обриву. Директор підприємства, яке виграло конкурс на облаштування канатної переправи, затвердив цей технічний проєкт, незважаючи на невідповідність матеріалів.

Перед передавання атракціону в управління фізичній особі-підприємцю була проведена експертиза канатної дороги. Експерт приватної установи, яка здійснювала перевірку, не звернув увагу на невідповідність каната його функціональному призначенню.

Підприємець, що експлуатував атракціон, зобов'язаний був щодня перевіряти технічний стан канатної дороги перед початком роботи. Однак він не звернув увагу на неналежний стан каната. Також у справі фігурує колишній інженер з технічного нагляду КП "Плесо", який мав відповідати за безпеку експлуатації об'єктів комунального підприємства, але не здійснив належний контроль за станом атракціону.

Внаслідок трагедії п’ятьом особам було висунуто підозри в порушенні правил безпеки, що призвели до загибелі людини. Слідство триває і правоохоронці встановлюють інших осіб, чиї дії або бездіяльність могли сприяти трагедії.

Нагадаємо, з Вінниці до Києва приїхали двоє братів на відпочинок. Вони вирішили скористатися канатною дорогою через Дніпро. Під час поїздки старший брат зміг дістатися до кінця переправи, а молодший впав у воду, коли обірвався канат. Трагедія сталася 21 липня 2024 року.

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