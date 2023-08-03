Загибель керівників МВС в авіакатастрофі: у ДСНС відреагували на підозри посадовцям

ДСНС вживає заходів для відсторонення від роботи посадовців, яким ДБР оголосило підозру.

У Державній службі надзвичайних ситуацій відреагували на підозри посадовцям через загибель в авіатрощі керівництва МВС.

Про це повідомляє ДСНС України.

Там зазначили, що ДСНС вживає заходів для відсторонення від роботи посадовців, яким ДБР оголосило підозру. Також вони надали усі необхідні матеріали для розслідування причин авіакатастрофи одразу після створення урядової комісії 20 січня 2023 року.

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"Наголошуємо, ДСНС не уповноважена коментувати версії про причини авіакатастрофи, а також оприлюднювати будь-яку інформацію, що пов’язана з проведенням слідчих дій", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ДБР повідомило про підозру посадовцям ДСНС України, через дії яких керівництво МВС загинуло в авіакатастрофі 18 січня 2023 року.

Падіння гвинтокрила у Броварах

Зранку 18 січня у Броварах на Київщині поруч із дитячим садком та житловим будинком впав гвинтокрил. У цей час в садочку перебували діти та співробітники закладу. Одразу після цього їх евакуювали.

У ДСНС повідомили, що розбився їхній гвинтокрил ЕС-225 (бортовий номер 54). Він пошкодив дитячий садок, скління у 14-поверховому житловому будинку та три легкові автомобілі.

Внаслідок падіння гвинтокрила загинуло керівництво МВС. Зокрема, загинули міністр МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович.

Окрім керівництва МВС, внаслідок падіння гелікоптера загинули чотири жінки та малолітня дитина, які прийшли до дитсадка. Тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримала 31 людина, серед яких 13 дітей.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Тоді загинуло керівництво МВС! Причина катастрофи гелікоптера у Броварах"

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