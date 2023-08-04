Загибель керівників МВС в авіакатастрофі: двом підозрюваним обрано запобіжний захід

Суд призначив два місяці тримання під вартою начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС Івану Коробці та виконувачу обов'язків командира частини Володимиру Леонову.

Печерський райсуд Києва 4 серпня обрав запобіжний захід п'ятьом посадовцям ДСНС у справі про падіння гелікоптера у Броварах, де загинуло керівництво МВС

Про це повідомляє "Суспільне".

Суд призначив два місяці тримання під вартою без права застави начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування Держслужби з надзвичайних ситуацій Івану Коробці та виконувачу обов'язків командира частини Володимиру Леонову.

Нагадаємо, що вчора їм та ще трьом посадовцям ДСНС оголосили про підозру в порушенні правил безпеки польотів, що спричинило загибель людей, та службову недбалість. За даними слідства, посадовці залучили до польоту гелікоптер без дозвільних документів, не повідомили командира екіпажу про несприятливі погодні умови та не перенесли політ делегації.

Слідчі ДБР відновили похвилинно день катастрофи гелікоптера, а також розшифрували "чорні скриньки". Причиною стали складні погодні умови – густий туман.

Падіння гвинтокрила у Броварах

Зранку 18 січня у Броварах на Київщині поруч із дитячим садком та житловим будинком впав гвинтокрил. У цей час в садочку перебували діти та співробітники закладу. Одразу після цього їх евакуювали.

У ДСНС повідомили, що розбився їхній гвинтокрил ЕС-225 (бортовий номер 54). Він пошкодив дитячий садок, скління у 14-поверховому житловому будинку та три легкові автомобілі.

Внаслідок падіння гвинтокрила загинуло керівництво МВС. Зокрема, загинули міністр МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович.

Окрім керівництва МВС, внаслідок падіння гелікоптера загинули чотири жінки та малолітня дитина, які прийшли до дитсадка. Тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримала 31 людина, серед яких 13 дітей.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Тоді загинуло керівництво МВС! Причина катастрофи гелікоптера у Броварах"

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