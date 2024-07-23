Загибель хлопця на канатній дорозі: власник атракціону зробив гучну заяву

Стали відомі нові деталі про хлопця, який впав у річку під час спуску через Дніпро. Слідчі провели обшуки у відповідних службах КМДА, які погодили розташування атракціону. Водночас власник канатної дороги зробив гучну заяву.

Про усі подробиці трагічної події – читайте в ексклюзиві TSN.ua.

На тролеї було двоє братів

Під час обриву на канатній дорозі були рідні брати! У неділю 21 липня вони приїхали на відпочинок до столиці з Вінниці, розповіли ТСН.ua джерела у правоохоронних органах.

"Хлопці винайняли номер у готелі та пішли на прогулянку містом, а побачивши працюючий атракціон, вирішили ним скористатися"

Під час поїздки старшому на чотири роки брату вдалося дістатися до кінця переправи, а менший впав у воду, коли обірвався трос.

"Відомо, що загиблий хлопець навчався на спеціаліста з IT у Вінниці, він не має ніякого стосунку до служби в армії. До столиці хлопці приїхали на відпочинок"

Момент обриву троса

Про те, що під час обриву троса на атракціоні були двоє братів, повідомляє і Київська міська прокуратура.

"За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва триває розслідування причин обриву троса на атракціоні «Канатна переправа через р. Дніпро від Арки Дружби народів до Труханового острова», внаслідок чого загинула людина. На другий день пошуків рятувальники знайшли тіло 20-річного хлопця, який перебував на атракціоні в момент обриву тросу. Його тіло буде направлено на експертизу. На цей момент правоохоронці вже вилучили частину відеозаписів з камер, встановлених на атракціоні, а також речові докази."

Момент обриву троса за лічені хвилини розлетівся мережею.

Слідство триває

Слідчі провели обшуки у відповідних службах КМДА, які погодили розташування атракціону, органах державного контролю, що видавали дозволи та мали здійснювати належний контроль за його діяльністю, та безпосередньо у фірмах власника атракціону. Про це повідомили в національній поліції міста Києва.

Своєю чергою у Департаменті економіки та інвестицій міста Києва, де також провели обшуки, заявили що департамент сприяє слідчим діям у розслідуванні загибелі людини на атракціоні-канатній переправі та надає затребувані документи в межах процесуальних норм.

"Як організатору конкурсу із залучення інвестора до реалізації проєкту, Департаменту економіки та інвестицій КМДА було доручено укласти договір з переможцем інвестиційного конкурсу та замовником реалізації проєкту. За умовами укладеного інвестиційного договору переможець конкурсу – інвестор – був зобов’язаний забезпечити розробку проєктної або іншої передбаченої законодавством документації, а також отримати у встановленому порядку передбачені законодавством України документи, необхідні для облаштування та експлуатації атракціону канатної переправи."

На тролей сипались скарги

Тролей над Дніпром довгий час працював у Києві під егідою приватних власників. Згодом закрився на реставрацію і повернувся оновленим і приватним. Не працював за часів коронавірусу та на початку повномасштабного вторгнення. Рік тому зіплайн знову отримав дозвіл на роботу. У соцмережах після трагедії почали писати десятки скарг на недостатній інструктаж чи то ненадійне спорядження на момент злету. Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Гущик. Окрім того, користувачі соцмереж опублікували відео, як відбувається спуск через Дніпро. На людей не надягають жодної страховки та рятувальних жилетів.

Втім офіційно скарг від громадян на роботу атракціону, кажуть у КМДА, не надходило. Тому додаткових обов'язкових перевірок не було. Бо нині в Україні діє мораторій на перевірки бізнесу. За законом технічну перевірку щороку повинен ініціювати сам власник. Чи була вона 2024-го — поки невідомо.

Реакція власника тролея

Водночас директор компанії "Активна країна", якій належить канатна дорога, Денис Курта висловив співчуття родині загиблого хлопця та заявив, що готовий співпрацювати з правоохоронцями.

Також він закликав "уникати всіляких спекуляцій", поки слідство не завершиться і заявив, що компанія також оприлюднить результати розслідування.

Надаємо, що у неділю, 21 липня, у Києві під час популярного атракціону-спуску через Дніпро на Труханів острів обірвався трос. У цей момент канатною дорогою спускався 20-річний хлопець. Тоді кияни гуртом допомагали витягнути трос із річки.

Вже вранці 22 липня пошуково-рятувальні роботи на річці Дніпро завершили. Спершу про це повідомляли місцеві телеграм канали. Також відповідні кадри оприлюднив Київ 24.

Згодом звістку про те, що тіло вже знайшли оприлюднили в ДСНС. За повідомленням від рятувальників, з Дніпра\2004 року народження та доставили його на берег. Він перебував за 30 метрів від берега.

"Вчора водолази близько 6 годин відпрацьовували ці два сектори. Було припущення, що можливо тросом разом з цим верхолазним спорядженням можливо цього потерпілого і підтягли до берега. І ця версія саме спрацювала."

Таке вже не вперше

Зауважимо, що це не перший випадок надзвичайної ситуації на тролеї в Києві. Так, ще 2018 року з атракціону зірвався чоловік. Потерпілого з кріпленнями бачили на піску біля тролея, але власники атракціону заперечували інцидент та заявляли, буцімто чоловік впав з дерева біля тролея, коли робив там селфі. Того ж 2018 року тролей було вирішено демонтувати, але вже у 2020 році почали шукати нового інвестора.

Нагадаємо, знайдено тіло хлопця, який загинув після обриву троса на канатній дорозі над Дніпром у Києві. Загиблого знайшли на дні річки за 30 метрів від берега після майже доби пошуків, повідомила київська поліція. Трагедія сталася напередодні під час спуску 20-річного юнака. Його брат проїхав хвилиною раніше та чекав на нього на іншому березі.

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