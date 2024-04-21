Загибель чоловіка у Києві від вибуху гранати: поліція підозрює самогубство

Поліція встановлює обставини загибелі чоловіка у Голосіївському районі Києва. Попередні дані вказують на самогубство.

Про це повідомили у поліції столиці.

Близько 6 години ранку до Голосіївського управління поліції надійшло повідомлення про те, що біля одного з гаражних кооперативів пролунали вибухи.

"За вказаною адресою одразу виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції , столичного главку, вибухотехніки та медики. На місці події було виявлено тіло чоловіка, з осколковими пораненнями, ймовірно від гранати", - йдеться у повідомленні правоохоронців.

Фото: ГУ НП в Київській області

Поліцейськими встановлено, що загиблий - місцевий мешканець, 1968 року народження.

Слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 із додатковою кваліфікацією самогубство Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося про загибель чоловіка під час вибуху, однак без подробиць.