Загибель 27-річного лікаря у Києві: що відомо про велосипедиста, якого п'яний пішохід штовхнув під вантажівку

Хлопець був єдиним сином у родині. Його батько – водій, а мама працює у школі.

Стало відоме ім'я велосипедиста, якого п'яний пішохід штовхнув під вантажівку в Києві. Трагедія сталася 15 червня на Окружній дорозі.

У ДТП загинув 27-річний лікар-травматолог Київської міської лікарні №7 Віктор Заболотний.

Про це повідомляє Obozrevatel.

За даними видання, хлопець був єдиним сином у родині. Його батько – водій, а мама працює у школі.

Два роки тому Віктор одружився. Його дружина Ірина – сімейна лікарка в одній із поліклінік цього ж району.

Фото з соціальних мереж

У лікарні, де працював Віктор Заболотний, розповіли, що він був лікарем із золотими руками. До нього йшли пацієнти, він був дуже чуйний та уважний до людей. Крім цього, хлопець працював на швидкій допомозі.

Нагадаємо, оприлюднено відео моменту смертельної ДТП з велосипедистом і вантажівкою у Києві.

Повідомлялось, що поліція затримала пішохода, 1973 року народження, через якого загинув лікар. Слідчим управлінням поліції Києва розпочато кримінальне провадження за ст. 291 (Порушення чинних на транспорті правил). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п’яти років.

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