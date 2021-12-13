Задув газом сусідів і поліцейських, вибивав двері, трощив майно: під Києвом затримали дебошира (відео)

Задув газом сусідів і поліцейських, вибивав двері, трощив майно: під Києвом затримали дебошира (відео)

Сусіди та правоохоронці отримали хімічні опіки очей.

Під Києвом поліція затримала лиходія, який розпилив газовим балоном у бік мешканців будинку та поліцейських під час виклику.

11 грудня близько 14 години до поліції надійшли повідомлення про те, що у місті Вишгород чоловік спочатку вибивав двері сусідам, а згодом кинувся у бійку.

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Про це повідомляє поліція Київської області.

На місце події прибули працівники відділу реагування патрульної поліції Вишгородського райуправління.

Та тільки-но поліцейські постукали до квартири чоловіка, стосовно якого надійшли скарги, як останній відчинив двері та розпилив газовим балончиком у бік мешканців будинку та правоохоронців.

"Як з’ясувалось, за останній рік вишгородський лиходій неодноразово тероризував сусідів, ходив з ножем напідпитку, нападав на перехожих з фарбою, або кидав каміння. Нині чоловіку загрожує до п'яти років позбавлення волі", - зазначив начальник поліцї Київської області Андрій Нєбитов.

36-річного місцевого жителя затримали працівники полку поліції особливого призначення. За місцем проживання проведено санкціонований обшук, у ході якого вилучено два газових балони.

Сусіди та правоохоронці отримали хімічні опіки очей. Проте наразі їх здоров’ю нічого не загрожує.

Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч.1 ст.125 (Умисне легке тілесне ушкодження ) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві на офіційній парковці на Бесарабській площі орудує чоловік, який погрозами вимагає з власників автівок гроші за паркування. Він може скрутити ковпачрк з колеса та погрожує порізати колеса.

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