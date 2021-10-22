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Зачинити вікна і не ходити під деревами: у Києві оголошено штормове попередження

Зачинити вікна і не ходити під деревами: у Києві оголошено штормове попередження

Associated Press

Погода у столиці зіпсується.

У Києві оголошено штормове попередження найближчої години.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

У найближчу годину з утриманням до кінця доби 22 жовтня в Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Рекомендації, яких слід дотримуватись містянам:

  • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.    

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