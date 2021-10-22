Зачинити вікна і не ходити під деревами: у Києві оголошено штормове попередження

Зачинити вікна і не ходити під деревами: у Києві оголошено штормове попередження

Погода у столиці зіпсується.

У Києві оголошено штормове попередження найближчої години.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

У найближчу годину з утриманням до кінця доби 22 жовтня в Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Рекомендації, яких слід дотримуватись містянам:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Погода в Україні: майже у всіх регіонах оголосили штормове попередження

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