Зачинені укриття Києва: директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА вручили підозру

Директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА отримав підозру у справі про укриття столиці.

Слідче управління Головного управління Національної поліції у м. Києві 20 червня вручило підозру директору Департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації Роману Ткачуку. Його підозрюють у неналежному виконанні службових обов'язків.

Про це повідомляє КМДА.

"Ідеться про питання фонду захисних споруд – сховищ та укриттів та випадку в Деснянському районі столиці, коли внаслідок російських обстрілів загинули люди", - йдеться у повідомленні.

Підозру Роману Ткачуку правоохоронці вручили на робочому місці. Наразі визначається запобіжний захід. Роман Ткачук та Департамент муніципальної безпеки співпрацює зі слідством та надає доступ до запитуваної наявної документації.

Під час воєнного стану, Департамент муніципальної безпеки підпорядкований КМВА, уточнюється у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 1 червня російська армія випустила в напрямку Києва 10 ракет "Іскандер". Унаслідок атаки загинули троє людей, серед них 9-річна дитина. Це сталося в момент, коли вони намагалися потрапити в укриття поліклініки, але їм не відчинили.

Після смерті киян суд призначив трьом посадовцям запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, охоронцю медзакладу – у вигляді тримання під вартою без визначення альтернативи.

У КМДА також провели обшуки через зачинені укриття під час російської атаки на столицю.

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