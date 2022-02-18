Зачепився капюшоном: на Київщині жінка протягнула чоловіка за автівкою близько кілометра

Водійка була у шоці від того, що сталося.
У Фастові на Київщині жінка не помітила, що чоловік зачепився капюшоном за фаркоп її автівки і протягнула його по дорозі близько кілометра.
Про це 17 лютого повідомила пресслужба поліції Київської області.
Жінка була за кермом Кіа Sorento. За словами очевидців, вона була у шоці від того, що сталося.
"Кричала: люди, я нічого не бачила, як це могло статися, визивайте швидку і поліцію! Чоловік висів на фаркопі вниз обличчям, оголеним з**ом вверх", - розповіла очевидець.
Потерпілого без свідомості госпіталізували до Київської обласної клінічної лікарні. Наразі поліцейські встановлюють особу чоловіка: на вигляд йому 40-45 років, був у темному одязі.
Нагадаємо, що у селищі Липівка Бучанського району зранку 18 лютого зіткнулися маршрутка з пасажирами і позашляховик. Постраждали чотири особи, їх госпіталізували.
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