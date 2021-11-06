Зачепили на трос та зняли з балкона: у Києві врятували підлітка від суїциду (відео)

16-річний школяр хотів накласти на себе руки.
На Софіївській Борщагівці в Києві охоронці вмовили підлітка не вчиняти самогубство. Хлопця зняли з балкона багатоповерхівки в останній момент.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua
16-річний школяр хотів накласти на себе руки, стрибнувши з балкона третього поверху. Першими на допомогу прийшли охоронці та вмовили хлопця не стрибати, а потім зачепили його на трос та витягли з балкона.
Що спонукало підлітка до вчинка - наразі невідомо.
Нагадаємо, що у Кривому Розі чоловік вирішив піти з життя, вистріливши в себе. Спроба суїциду завершилася пораненням і госпіталізацією.
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