Забуранна: Мій пріоритет - фестиваль для прийомних сімей на рівні Києва наступного року

У Пущі-Водиці, що під Києвом, на території табору "Артек" відбувся 14 щорічний фестиваль "Зігріті любов‘ю", який організовують для прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу Дарницького району столиці.

Його проводять щороку традиційно до Міжнародного дня захисту дітей. Цього року фестиваль відбувся за підтримки народних депутатів України Лесі Забуранної та Максима Перебийніса.

Наразі у Дарницькому районі виховується 39 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Вони разом зі своїми батьками взяли участь у концерті, номери до яких готували самостійно. По завершенню фестивалю сім’ї отримали багато подарунків від благодійних організацій, Дарницької районної державної адміністрації.

"Цей фестиваль є надзвичайно важливий для сімей діток, які перебувають на сімейній формі виховання. Якщо ми говоримо про Дарницький район, то він є найбільш організованим в Україні. Тут є чотири будинки сімейного типу від п’яти до десяти діток, чотири прийомні сім’ї. Коли проводимо такі заходи, ми даємо можливість краще познайомитися, чудово провести два дні в "Артеку". Вони демонструють свої таланти, формують впевненість у собі, а батьки і діти обмінюються досвідом, проблемами. Фактично вони вже формують не чотири будинки сімейного типу або прийомні родини, а хорошу родину для 39 діток Дарницького району. Крім того, я вважаю одним із пріоритетів у своїй діяльності, як голови київського партійного осередку "Слуги народу", зробити так, щоб подібний фестиваль відбувся наступного року вже на рівні міста", - заявила народна депутатка від "Слуги народу" Леся Забуранна.

Після завершення фестивалю його учасникам вручили подарунки. Організатори вже пообіцяли, що підготовка до наступного фестивалю розпочнеться незабаром.

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