Забудова ботсаду: в КМВА зробили заяву щодо майбутнього земельної ділянки

Інвестиційний договір про забудову ботсаду ім. Гришка у Києві буде розірвано.

Кияни відстояли землю ботсаду та вберегли зелену територію від забудовника.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Національний ботанічний сад імені Гришка підтвердив: інвестиційний договір, який викликав стільки обурення серед містян, буде розірвано.

"Згуртованість та спільні цілі дають результат. Це ще один приклад того, як громада може ефективно впливати на життєдіяльність міста", – зауважив Тимур Ткаченко.

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Начальник КМВА висловив подяку кожному, хто не залишився осторонь.

"Сподіваюсь, що ця перемога стане прикладом для усіх охочих спробувати відібрати нашу історичну та культурну спадщину", – наголосив Ткаченко.

Нагадаємо, раніше у Києві спалахнув скандал: землю ботсаду Гришка хочуть забудувати.

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