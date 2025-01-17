Забудова ботсаду: в КМВА зробили заяву щодо майбутнього земельної ділянки

Інвестиційний договір про забудову ботсаду ім. Гришка у Києві буде розірвано.
Кияни відстояли землю ботсаду та вберегли зелену територію від забудовника.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Національний ботанічний сад імені Гришка підтвердив: інвестиційний договір, який викликав стільки обурення серед містян, буде розірвано.
"Згуртованість та спільні цілі дають результат. Це ще один приклад того, як громада може ефективно впливати на життєдіяльність міста", – зауважив Тимур Ткаченко.
Начальник КМВА висловив подяку кожному, хто не залишився осторонь.
"Сподіваюсь, що ця перемога стане прикладом для усіх охочих спробувати відібрати нашу історичну та культурну спадщину", – наголосив Ткаченко.
Нагадаємо, раніше у Києві спалахнув скандал: землю ботсаду Гришка хочуть забудувати.
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