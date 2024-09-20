Забруднення повітря у Києві: яких рекомендацій слід дотримуватися мешканцям

Ситуація наразі загострюється.
Причиною погіршення якості повітря у Києві є горіння торф'яників, інших екосистем та осінні перепади температур. Станом на 10:00 у повітрі м.Києва та його околицях фіксується значне перевищення дрібнодисперсних частинок (пил, сажа, дим).
Про це повідомили у Міністерстві захисту довкілля й природних ресурсів України.
Рекомендації мешканцям
Фахівця зауважують, що для зменшення можливого негативного впливу на здоров'я від забруднення повітря слід:
- обмежити перебування на вулиці;
- утриматися від фізичного навантаження на відкритому повітрі;
- щільно зачиняти вікна та двері;
- відмовиться від провітрювання квартири за можливості користуватися системами кондиціонування та очищення повітря;
- проводити вологе прибирання у житлових приміщеннях
- збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день;
- якщо ви маєте захворювання органів дихальної системи, піклуйтеся про те, щоб у вас із собою завжди були необхідні ліки;
- у разі погіршення самопочуття зверніться до лікаря.
Додають, що особливу увагу на ці поради мають звернути люди із хворобами дихальної та серцево-судинної систем.
Також стан повітря та радіаційний фон можна відстежувати в режимі реального часу на вебресурсі Міндовкілля "Екозагроза".
Нагадаємо, забруднення повітря у Києві розпочалося з першої години ночі через пожежі в області. Забруднення у 5 разів перевищило норму.
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