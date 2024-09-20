Забруднення повітря у Києві: яких рекомендацій слід дотримуватися мешканцям

Причиною погіршення якості повітря у Києві є горіння торф'яників, інших екосистем та осінні перепади температур. Станом на 10:00 у повітрі м.Києва та його околицях фіксується значне перевищення дрібнодисперсних частинок (пил, сажа, дим).

Про це повідомили у Міністерстві захисту довкілля й природних ресурсів України.

Рекомендації мешканцям

Фахівця зауважують, що для зменшення можливого негативного впливу на здоров'я від забруднення повітря слід:

обмежити перебування на вулиці;

утриматися від фізичного навантаження на відкритому повітрі;

щільно зачиняти вікна та двері;

відмовиться від провітрювання квартири за можливості користуватися системами кондиціонування та очищення повітря;

проводити вологе прибирання у житлових приміщеннях

збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день;

якщо ви маєте захворювання органів дихальної системи, піклуйтеся про те, щоб у вас із собою завжди були необхідні ліки;

у разі погіршення самопочуття зверніться до лікаря.

Додають, що особливу увагу на ці поради мають звернути люди із хворобами дихальної та серцево-судинної систем.

Також стан повітря та радіаційний фон можна відстежувати в режимі реального часу на вебресурсі Міндовкілля "Екозагроза".

Нагадаємо, забруднення повітря у Києві розпочалося з першої години ночі через пожежі в області. Забруднення у 5 разів перевищило норму.

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