Забруднення повітря у Києві: у рази перевищено допустимі норми діоксиду азоту та формальдегіду

Забруднення повітря у Києві: у рази перевищено допустимі норми діоксиду азоту та формальдегіду

Зазначені шкідливі речовини властиві викидам, що утворюються у випадку спалювання природного та штучного палива та у випадку пожеж.

У повітрі Києва у рази перевищено допустимі норми діоксиду азоту та формальдегіду.

Про це повідомило Головне управління Держпродспоживслужби у Києві з посиланням на результати спостережень Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського за станом повітря.

"Станом на 20 травня рівень забруднення повітря в приземному шарі атмосфери в столиці залишався високим. Реєструвалися перевищення середньодобових граничнодопустимих концентрацій (ГДКс.д.): діоксиду азоту (ГДКс.д.=0.04 мг/м3) – у 3-4 рази – на всіх постах, крім просп. Науки, 37; формальдегіду (ГДКс.д.=0.003 мг/м3) – 2-2,7 рази – на всіх постах, крім просп. Науки, 37", - зазначається у повідомленні.

Водночас стосовно інших шкідливих речовин (завислі речовини, діоксид сірки, оксид вуглецю) перевищень не виявлено.

"Зазначені шкідливі речовини властиві викидам, що утворюються у випадку спалювання природного та штучного палива та у випадку пожеж", - уточнили у Дерпродспоживслужбі.

Також повідомляється, що показники радіаційного фону у столиці перебувають у межах норми. Потужність експозиційної дози в точках контролю становить 10-13 мкР/годину.

Нагадаємо, у Києві 21 травня вночі буде сухо, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 21-23°. Через грози та пориви вітру у столиці та області також оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

У неділю, 22 травня, у Києві відчутно похолоднішає - температура вночі становитиме 10-12°, вдень лише 12-14°. 22 травня у столиці очікується короткочасний дощ.

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