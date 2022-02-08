Забризкав очі з балончика та приставив ніж до шиї: у Києві рецидивіст вчинив напад у Гідропарку

Забризкав очі з балончика та приставив ніж до шиї: у Києві рецидивіст вчинив напад у Гідропарку

Напад стався тоді, коли 56-річний потерпілий займався спортом.

В Києві у Гідропарку рецидивіст помітив 56-річного чоловіка, який займався спортом. З метою заволодіння його майном, підозрюваний забризкав останньому очі газовим балончиком та приставив до шиї ніж. Відібравши у потерпілого мобільний телефон та гроші, нападник втік.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

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Завдяки спільним оперативним заходам правоохоронцям протягом шести годин з моменту звернення до поліції вдалося встановити особу зловмисника, вилучити речові докази та затримати останнього.

Крім того, у ході особистого обшуку у чоловіка вилучили три паспорти на ім’я інших громадян України. Встановлено, що мобільний телефон потерпілого нападник здав до ломбарду, надавши один з цих документів.

Наразі зловмиснику, який вже раніше притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 187 КК України.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Перевіряється його причетність до вчинення інших злочинів.

Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві чоловік на дорозі помітив "двійника" свого автомобіля. У двох Ford Focus збігалися марка, колір та номерні знаки.

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