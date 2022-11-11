Заборонив набирати воду рятувальникам: під Києвом вщент згоріла будівля через "власника" місцевої водойми

У селі Козинці в Київській області вщент згоріла будівля, бо "власник" місцевої водойми заборонив рятувальникам набирати воду. Чоловік погрожував надзвичайникам зброєю.

Інцидент стався 9 листопада, розповіли в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

На виклик було направлено чотири пожежні автомобілі з Ворзеля, Клавдієво-Тарасове, Гостомеля та Ірпеня. Вони швидко використали всю воду, але цього виявилося замало.

"Рятувальники проклали рукавну лінію і вже за хвилини готові були працювати далі - за 200 метрів від пожежі знаходилась водойма, що мала врятувати ситуацію. Але... "власник" водойми сказав "ні, не можна", - розповіли в ДСНС.

Пожежники були вимушені їздити по воду по бездоріжжю за три кілометри, в центр села. У результаті господарчу будівлю було знищено. Вогонь також пошкодив сусідні приміщення. На щастя, ніхто не постраждав.

Начальник 36-ї пожежно-рятувальної частини Вадим Кузака, який працював на гасінні пожежі, розповів, що невідомий чоловік погрожував зброєю рятувальникам, коли вони хотіли взяти воду з водойми.

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У ДСНС зазначили, що відповідно до Кодексу цивільного захисту, під час гасіння пожежі працівник пожежно-рятувального підрозділу має право на безперешкодний доступ до всіх житлових, виробничих та інших приміщень, а також на застосування будь-яких заходів, спрямованих на рятування населення, запобігання поширенню вогню та ліквідацію пожежі.

Нагадаємо, від ранку 11 листопада в Київській області лунають вибухи. Місцевих мешканців заспокоїли та закликали дотримуватись правил безпеки - у Бучанському районі знищують вибухонебезпечні предмети.

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Фото: ГУ ДСНС у Києві

Фото: ГУ ДСНС у Києві

Фото: ГУ ДСНС у Києві

Фото: ГУ ДСНС у Києві

Фото: ГУ ДСНС у Києві

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