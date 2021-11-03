Заблокували та розвернули авто із бочкою: у Києві антивакцинатори відзначилися дивною витівкою (фото)

Антивакцинатори побоюються невідомої отрути.

У Києві у середу, 3 листопада, триває акція протесту противників вакцинації. Під час мітингу антивакцинатори відзначилися дивною витівкою: вони розвернули автомобіль із бочкою.

Про це повідомляє УНІАН.

За даними видання, антивакцинатори під час протесту помітили автомобіль із бочкою на причепі. Протестувальники заблокували транспортний засіб та розвернули його.

Свої дії вони пояснили тим, що із бочки може "поширюватись невідома отрута", яку нібито хочуть застосувати проти протестувальників.

Нагадаємо, в центрі Києва антивакцинатори влаштували акції протесту: вони перекривають рух транспорту на вулицях. Через це виникають словесні конфлікти з водіями. Мітингувальники пропускають лише швидкі, а інші авто - лише раз на пів години.

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