Забив жінку палицею до смерті: у Києві суд виніс вирок 32-річному чоловіку

Чоловік має вийти із в'язниці у 40 років.
У Києві 32-річний чоловік, який забив цивільну дружину палицею до смерті, проведе вісім років за ґратами.
Про це 21 лютого повідомила пресслужба Національної поліції.
Трагедія сталася у вересні минулого року. Вбивця сам звернувся до правоохоронців. Він заявив, що нібито знайшов жінку мертвою.
У ході оперативно-розшукових заходів було встановлено, що саме він наніс співмешканці понад 30 ударів палицею, від чого вона померла на місці.
Нагадаємо, що в Одесі 35-річний водій отримав 5 років в’язниці за смерть дитини у ДТП. 10-річний хлопчик помер у кареті швидкої допомоги.
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