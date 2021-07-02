Забив сусіда решіткою: поліцейські повідомили про підозру жителю Київської області

Між двома чоловіками виник конфлікт через давні образи.

Під Києвом чоловік до смерті забив сусіда решіткою.

Від жительки міста Березань на спецлінію 102 надійшло повідомленні про те, що з сусідського будинку лунають крики та чутно звуки, як рубають сокирою. Потім з будинку вибіг невідомий чоловік, який кричав: "Подивіться, що я накоїв!".

Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області.

"Працівники наряду реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Броварського районного управління поліції, які прибули на місце події, виявили скривавлене тіло 79-річного чоловіка", - йдеться у повідомленні поліції.

Забив сусіда решіткою: поліцейські Броварщини повідомили про підозру місцевому жителю На спецлінію поліції «102» надійшло повідомлення від жительки міста Березань про те, що з сусідського будинку лунають крики та чутно звуки, як рубають сокирою. Потім з будинку вибіг невідомий чоловік, який кричав: «Подивіться, що я накоїв!». Працівники наряду реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Броварського районного управління поліції, які прибули на місце події, виявили скривавлене тіло 79-річного чоловіка. Правоохоронці провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили особу зловмисника. Ним виявився 33-річний односельчанин загиблого. Як з’ясувалося, під час розпиття спиртних напоїв між двома чоловіками виник конфлікт через давні образи. Розгніваний молодик схопив металеву решітку та тричі ударив по голові знайомого та зник у невідомому напрямку. Поліцейські затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі Броварського районного управління поліції за процесуальним керівництвом Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури Київської області повідомили чоловікові про підозру за ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від семи до п'ятнадцяти років. #поліція #поліціяКиївщини Національна поліція України Броварське районне управління поліції Погляд Київщина - інформаційна агенція Моя Київщина Цензор.НЕТ УНІАН УНН - Українські Національні Новини Столичний регіон Опубліковано Поліція Київської області Пʼятниця, 2 липня 2021 р.

Правоохоронці провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили особу зловмисника. Ним виявився 33-річний односельчанин загиблого.

З’ясувалося, що під час розпиття спиртних напоїв між двома чоловіками виник конфлікт через давні образи. Розгніваний молодик схопив металеву решітку та тричі ударив по голові знайомого і зник у невідомому напрямку.

Поліцейські затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Броварського районного управління поліції за процесуальним керівництвом Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури Київської області повідомили чоловікові про підозру за ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від семи до 15 років.

Нагадаємо, у Київській області 18-річна вагітна донька вбила матір та закопала її на подвір'ї, бо злякалась осуду.

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