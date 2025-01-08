Забив собаку до смерті: в Києві затримали чоловіка

Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

У Києві поліцейські повідомили про підозру чоловіку, який смертельно побив собаку після сімейного конфлікту.

Про це повідомила поліція Києва.

Чоловік, посварившись зі своєю співмешканкою, вирішив зігнати злість на тварині, яку напередодні забрав додому з вулиці. Він спочатку кинув собаку об бетонні сходи, а потім добив її ногами. Від травм тварина, на жаль, загинула.

"Зловмисником виявися раніше судимий 31-річний місцевий мешканець. Поліцейські затримали його у порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами", - йдеться в повідомленні.

За цей злочин чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві на Печерську молодик пограбував кур’єра, погрожуючи розбитою пляшкою.

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