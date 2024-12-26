Забив палицею до смерті: на Київщині поліція затримала зловмисника

Подія відбулась в Сквирській громаді, в селі Чубинці. Про неї поліції повідомили сусіди.

Про це повідомила поліція Київщини.

За інформацією правоохоронців, вночі між постраждалою та її нетверезим співмешканцем виник конфлікт.

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"Зненацька чоловік взяв деревʼяну палицю та вдарив нею по голові жінку, від чого потерпіла померла на місці", – йдеться в повідомленні.

Затриманого кривдника правоохоронці помістили до ізолятора тимчасового тримання та повідомили про підозру.

Нагадаємо, у Києві у приватному дитячому садку дворічний хлопчик внаслідок падіння дістав закриту черепно-мозкову травму: розпочато розслідування.

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