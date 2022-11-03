Забив до смерті рідну матір: мешканця Київщини засуджено до 10 років позбавлення волі

32-річний чоловік неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, а після звільнення з місць позбавлення волі перебував на утриманні матері.
Мешканця Київщини, який забив до смерті рідну матір, засуджено до 10 років позбавлення волі.
Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури
У суді прокурори довели, що 32-річний чоловік, який вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, після звільнення з місць позбавлення волі перебував на утриманні матері. Він зловживав алкогольними напоями та часто влаштовував вдома зі своєю матір’ю сварки, в ході яких застосовував насильство до неї.
"Так у лютому 2021 року в одному з сіл Ржищівської об’єднаної територіальної громади між засудженим та його матір’ю в черговий раз виник конфлікт на побутовому ґрунті. Він завдав матері чисельні удари руками й ногами по голові та іншим частинам тіла. Від множинних переломів і травми грудної клітини 52-річна жінка померла на місці злочину", - йдеться у повідомленні.
Не зважаючи на невизнання вини та відсутність каяття в діях чоловіка, прокурори повністю довели його винуватість у скоєнні інкримінованого злочину.
Суд погодився з доводами сторони обвинувачення та призначив чоловікові покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.
До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.
Нагадаємо, у Києві стався конфлікт між пасажиркою та водієм таксі. Таксист висадив жінку, вдарив ножем у груди та відібрав у неї смартфон.
Читайте також:
- Вбив і розчленував свою наречену: до суду передано справу "обухівського різника" (фото)
- У Києві зникла 17-річна дівчина: фото, прикмети
- Рятувальники показали пекельні кадри ліквідації наслідків атаки дронів-камікадзе по об'єкту енергетики на Київщині: фото
- Чому не працюють мобільний зв'язок та інтернет, коли відключають світло