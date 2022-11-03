Забив до смерті рідну матір: мешканця Київщини засуджено до 10 років позбавлення волі

32-річний чоловік неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, а після звільнення з місць позбавлення волі перебував на утриманні матері.

Мешканця Київщини, який забив до смерті рідну матір, засуджено до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури

У суді прокурори довели, що 32-річний чоловік, який вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, після звільнення з місць позбавлення волі перебував на утриманні матері. Він зловживав алкогольними напоями та часто влаштовував вдома зі своєю матір’ю сварки, в ході яких застосовував насильство до неї.

"Так у лютому 2021 року в одному з сіл Ржищівської об’єднаної територіальної громади між засудженим та його матір’ю в черговий раз виник конфлікт на побутовому ґрунті. Він завдав матері чисельні удари руками й ногами по голові та іншим частинам тіла. Від множинних переломів і травми грудної клітини 52-річна жінка померла на місці злочину", - йдеться у повідомленні.

Не зважаючи на невизнання вини та відсутність каяття в діях чоловіка, прокурори повністю довели його винуватість у скоєнні інкримінованого злочину.

Суд погодився з доводами сторони обвинувачення та призначив чоловікові покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, у Києві стався конфлікт між пасажиркою та водієм таксі. Таксист висадив жінку, вдарив ножем у груди та відібрав у неї смартфон.

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