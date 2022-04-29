Забирав їжу та одяг у місцевих і передав окупантам: на Київщині затримали ще одного колаборанта

Забирав їжу та одяг у місцевих і передав окупантам: на Київщині затримали ще одного колаборанта

У Київській області затримали колаборанта, який активно допомагав російським окупантам.

У селі Демидів зрадник відбирав їжу, одяг та інші речі у місцевих жителів та віддавав усе російським загарбникам.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Слідство встановило, що зрадник активно підтримував війну Росії проти України. Він у селі Демидів грабував людей та віддавав усе росіянам.

"За процесуального керівництва Вишгородської окружної прокуратури мешканцю Київщини повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України). Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Вишгородського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, СБУ затримала російських окупантів, які брали участь у захопленні Південноукраїнської АЕС та помічницю ватажків фейкової "ДНР".

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