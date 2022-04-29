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Забирав їжу та одяг у місцевих і передав окупантам: на Київщині затримали ще одного колаборанта

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Забирав їжу та одяг у місцевих і передав окупантам: на Київщині затримали ще одного колаборанта

Getty Images

У Київській області затримали колаборанта, який активно допомагав російським окупантам.

У селі Демидів зрадник відбирав їжу, одяг та інші речі у місцевих жителів та віддавав усе російським загарбникам. 

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. 

Слідство встановило, що зрадник активно підтримував війну Росії проти України. Він у селі Демидів грабував людей та віддавав усе росіянам. 

"За процесуального керівництва Вишгородської окружної прокуратури мешканцю Київщини повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України). Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Вишгородського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, СБУ затримала російських окупантів, які брали участь у захопленні Південноукраїнської АЕС та помічницю ватажків фейкової "ДНР"

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