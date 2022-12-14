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"За Рязань!": у Києві знайшли уламок збитого російського дрона (відео)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
Перегляди
4105
Час на прочитання
1 хв
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"За Рязань!": у Києві знайшли уламок збитого російського дрона (відео)

Скриншот із відео / Телеканал "Київ"

Росія атакувала Київ іранськими дронами-камікадзе.

У Києві зранку 14 грудня, знайшли уламок збитого російського дрона із написом "За Рязань!".

Відповідне відео опублікував телеканал "Київ".

Зазначається, що уламок ворожого "шахеда" зафіксували в Шевченківському районі столиці.

Нагадаємо, близько шостої ранку в середу, 14 грудня, на Київщині оголосили повітряну тривогу. Під час неї у Києві та області пролунали вибухи. Російська армія випустила іранські дрони-камікадзе. Десять з них вдалося збити. Унаслідок атаки в столиці пошкоджено дві адмінбудівлі, а в одному із сіл регіону — приватний будинок.

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Дата публікації
Перегляди
4105
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