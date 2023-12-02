За півтора роки у півтора раза більше: Київ захлинається від надмірної кількості автівок

Навантаження на автомобільну мережу столиці, розраховану на 500 тисяч машин, збільшилося більше ніж удвічі.

Власником автомобіля є кожен третій мешканець Києва. Якщо у січні 2019 року в столиці було зареєстровано 927 тисяч автомобілів, то в січні 2022 року їх кількість зросла до 1,375 млн.

Про це повідомили у проєкті Міської цільової програми розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2024-2025 роки, передає "Великий Київ".

“Навантаження на автомобільну мережу столиці, яка була розрахована на 500 тисяч машин, збільшилося більше ніж у два рази, що є наслідком зростання кількості приватних автомобілів, приміського та транзитного транспорту”, – повідомляють автори проєкту.

Це призводить до перевантаженості доріг автотранспортом, зношення автошляхів та зростання заторів на дорогах, що негативно впливає на якість довкілля та міську мобільність. Зазначається, що в умовах війни відновлення та ремонт проводиться частково.

“Враховуючи обмежене фінансування, комунальні шляхово-експлуатаційні підприємства виконують роботи лише в рамках поточного (дрібного) ремонту (ліквідації аварійної ямковості) та забезпечують роботи з утримання і ремонту вулично-дорожньої мережі для підтримання належного рівня безпеки дорожнього руху та її санітарно-технічного стану”, – додають у проєкті.

Автомобілі у Києві: трохи статистики

Довідка: за статистикою, автотранспортна мережа Києва, що є частиною вулично-дорожньої мережі, налічує 2230 вулиць загальною протяжністю 1665,7 км, з яких 727,01 км вулиць загальноміського і районного значення та 938,7 км вулиць місцевого значення, 273 пішохідні переходи, 175 мостів, шляхопроводів, естакад та тунелів, більше 138 тисяч вуличних світильників та 44 тисячі світлоточок ілюмінації.

Нагадаємо, Київ потрапив до рейтингу найдорожчих для життя міст світу.

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