За останні тижні у Києві втричі зросла кількість отруєнь: Держпродспоживслужба б'є на сполох

За словами голови Держпродспоживслужби, зафіксовано масштабні спалахи гострих кишкових інфекцій у дитячих дошкільних закладах і дитячих таборах.
Через часті відключення світла найбільшою проблемою є порушення температурного режиму зберігання продуктів, що стає причиною серйозних харчових отруєнь. Так, протягом останніх тижнів у Києві втричі зросла кількість отруєнь продуктами, які зіпсувались унаслідок спеки та відключень електроенергії.
Про це повідомив начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан, передає "Київ 24".
"Сьогодні збільшилась кількість отруєнь майже втричі", – зазначив очільник Держпродспоживслужби.
За його словами, зафіксовано масштабні спалахи гострих кишкових інфекцій у дитячих дошкільних закладах і дитячих таборах.
Рубан нагадав, що у випадку отруєння харчовими продуктами необхідно звернутися до територіального органу Держпродспоживслужби або зателефонувати на гарячу лінію, яка функціонує в кожному регіоні.
"Ми виїжджаємо на дане місце протягом 24 годин, можемо працювати спільно зі споживачем. Якщо є загроза для здоров'я, реагуємо відразу", – сказав він.
Очільник Держпродспоживслужби наголосив на важливості контролю за температурним режимом зберігання продуктів. Споживачі мають право перевірити у продавця температурний журнал. Температура зберігання має не перевищувати 6-8 градусів.
Раніше ми писали, що краще не купувати в магазинах на тлі спалаху отруєнь у Києві через відключення світла.
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