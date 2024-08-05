За мить до стрибка з мосту: як поліція Києва зупинила жінку у відчаї (фото, деталі)

Жінка стояла за поручнями огорожі мосту та мала намір стрибнути на проїжджу частину.

У Києві поліціянти врятували жінку від необдуманого вчинку – вона хотіла вчинити самогубство стрибнувши з мосту в Голосіївському районі столиці.

Про це повідомила поліція Києва.

Правоохоронцям повідомили перехожі про те, що на проспекті Науки невідома жінка намагається вчинити самогубство. На місце події вже за декілька хвилин прибули співробітники Голосіївського управління поліції, поліцейські-психологи, патрульні, співробітники ДСНС та медики. Вони побачили, що жінка стоїть за поручнями огорожі мосту та має намір стрибнути на проїжджу частину.

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До трагедії лишались хвилини. Тож поліціянти кинулись на жінці на допомогу. Вони почали з нею говорити й знайшли підхід, заспокоїли її, переконавши не робити необдуманих вчинків й допомогли повернутися на міст.

Потім поліціянти передали врятовану жінку лікарям. Медики нададуть їй медичну та психологічну допомогу.

Столичні поліцейські врятували жінку від стрибка з мосту

У поліції подякували небайдужим громадянам за своєчасне оперативне інформування, а також відзначили своїх колег за професійні дії, спільний результат – врятоване людське життя.

Нагадаємо, у Києві жінка намагалася стрибнути з Володимирського пішохідного мосту.

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