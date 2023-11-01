За кордон виїхало щонайменше 100 ухилянтів: у Києві викрили масштабну схему військкоматів

Вартість "послуги" складала від 6 до 10 тисяч доларів США з однієї особи.

У Києві викрито злочинну організацію з-поміж працівників ТЦК, які створили масштабну схему ухилення від мобілізації. У ній були залучені посадовці 9 військкоматів переважно зі столиці та області, керівниця ВЛК Макарівського району Київщини та спільники з інших областей України.

Про це йдеться на сайті ДБР.

За даними правоохоронців, організував схему колишній начальник Київського обласного військового комісаріату, який вийшов на пенсію, проте зберіг необхідні зв’язки. Під його контролем інші учасники злочинної організації вносили завідомо недостовірні дані до військово-облікових документів про зняття чоловіків з обліку через непридатність до військової служби за станом здоров’я.

"До "пакету" документів входили підроблені довідки ВЛК, оформлені без проходження військовозобов'язаними встановленої процедури. Учасники угруповання надавали "клієнтам" поради, вказівки щодо місць, порядку та способу перетину державного кордону України", - зазначають у відомстві.

Структура злочинної організації / Фото: Державне бюро розслідувань

Більшість документів оформлялося через один із районних ТЦК та СП Київської області, але до схеми було залучено представників ще щонайменше з 7 київських районних військкоматів та одного на Закарпатті.

Одна частина злочинного угруповання відповідала за "рекрутинг" клієнтів, інша - за незаконне оформлення документів. Представники обох груп для конспірації між собою не перетиналися.

Попередньо за цією схемою за кордон могло виїхати щонайменше 100 ухилянтів. Повністю задокументовано 40 епізодів отримання грошей. Вартість "послуги" складала від 6 до 10 тисяч доларів США з однієї особи в залежності від стартового пакета документів. Клієнтами були як вчорашні студенти, так і банкіри з дорослими синами. У ході досудового слідства, працівники ДБР встановлюють точну кількість ухилянтів, які оплатили «послуги» зловмисників.

Наразі організатору та шести особам з його «найближчого оточення» повідомлено про підозри за різними частинами ст. 255 (створення злочинної організації, керівництво такою організацією та її структурною частиною, вчинені службовою особою з використанням службового становища) та ст. 332 КК України (усунення перешкод у переправленні осіб через державний кордон шляхом внесення недостовірних відомостей до військово-облікових документів та використання завідомо підробленого офіційного документа – довідки ВЛК).

У ДБР наголошують, що буде перевірено правдивість зняття з обліку чоловіків призовного віку у цих ТЦК та у разі виявлення фальсифікацій буде вирішуватись питання щодо відновлення установчих даних ухилянтів у Електронному реєстрі військовозобов'язаних.

Раніше повідомляли, що колишній заступник голови Служби судової охорони допомагав ухилянтам виїхати за кордон, а потім втік сам.

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