За гроші підробляв документи про інвалідність: у Києві судитимуть завідувача психіатричного відділення (фото)

Посадовець видавав завідомо неправдиві офіційні документи, що стали підставою для подальших видач довідок до актів огляду медико-соціальних експертиз.

У Києві судитимуть завідувача психіатричного відділення, який за гроші підробляв документи про інвалідність.

Про це повідомляє поліція Києва.

"Посадовець видавав завідомо неправдиві офіційні документи, що стали підставою для подальших видач довідок до актів огляду медико-соціальних експертиз. Йому загрожує до шести років позбавлення волі", – йдеться у повідомленні.

Викрили зловмисника Слідчі поліції Києва спільно із працівниками Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури наприкінці жовтня минулого року.

"46-річний киянин, перебуваючи на посаді завідувача психіатричного відділення для надання реабілітаційної допомоги, систематично отримував неправомірну вигоду за складання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів, що стали підставою для подальших видач довідок до актів огляду медико-соціальних експертиз (довідок про інвалідність МСЕК). Правоохоронці встановили причетність правопорушника до одержання неправомірної вигоди у сумі 6 тисяч доларів США", – розповіли у поліції.

Слідчі затримали чоловіка після видачі завідомо підробленої довідки до огляду медико-соціальної експертизи, якою підтверджено другу групу інвалідності.

Завідувачу психіатричного відділення загрожує до шести років позбавлення волі / Фото: Поліція Києва / Facebook

Затриманому повідомили про підозру за двома статтями:

службове підроблення;

одержання неправомірної вигоди службовою особою, предметом якого була неправомірна вигода у значному розмірі

Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.

Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше правозахисник Олександр Папуця розповів, чи забиратимуть майно в ухилянтів.

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