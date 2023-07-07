За час війни на Київщині загинули 1 376 осіб, неідентифікованими залишаються 190 тіл

Андрій Нєбитов уточнив, що це виключно цивільні люди, оскільки поліцейські опікуються лише цивільними.

На Київщині неідентифікованими залишаються 190 тіл загиблих через повномасштабне вторгнення Росії.

Про це розповів начальник Головного управління Національної поліції України в Київській області Андрій Нєбитов в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Загалом через злочинні дії російських окупантів на Київщині загинули 1376 осіб, 190 з них – неопізнанні.

"Це тіла, які ми виявили, оглянули. Наголошу, що це виключно цивільні люди, тому що ми як поліцейські опікуємося лише цивільними", — розповів Андрій Нєбитов.

За словами головного поліціянта Київщини, відібрані ДНК помістили до відповідної бази даних. З цих 190 можуть бути й ті, у яких не було близьких родичів. Якщо немає родичів за першою лінією, то ДНК порівняти не можуть.

"Знову попрошу: будь ласка, якщо поруч із вами жила самотня людина, надайте інформацію про неї або, якщо є можливість, вийдіть із нею на зв’язок, щоб переконатися, що людина жива", — закликав Андрій Нєбитов.

Нагадаємо, СБУ на Київщині викрила настоятеля УПЦ МП, який керував катівнею у стінах храму.

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