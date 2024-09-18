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За 1 тисячу доларів обіцяла підзахоронення до чужої могили: у Києві затримали працівницю кладовища

За 1 тисячу доларів обіцяла підзахоронення до чужої могили: у Києві затримали працівницю кладовища

Поліцейські повідомили про підозру працівниці Південного кладовища / Фото: Поліція Києва / Facebook

Слідчі затримали працівницю кладовища під час отримання нею усіє суми хабаря.

У Києві поліцейські повідомили про підозру працівниці Південного кладовища, що вимагала 1 тисячу доларів за місце для поховання

Про це повідомляє поліція Києва.

Правоохоронці встановили, що до підозрюваної звернувся чоловік з питанням виділення місця для поховання померлого.

"Жінка повідомила, що кладовище є напівзакритим, тому лише можливе підзахоронення у родинну могилу, але за грошову винагороду в сумі 1 тисяча доларів вона зможе вплинути на службових осіб комунального підприємства, й підшукати чужу могилу, за якою давно ніхто не доглядає", – йдеться у повідомленні.

Слідчі затримали порушницю під час отримання нею всіє суми неправомірної вигоди. Їй оголошено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України – зловживання впливом, та наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Працівниці Південного кладовища вимагала 1000 доларів за місце для поховання / © Поліція Києва / Facebook
Працівниці Південного кладовища вимагала 1000 доларів за місце для поховання / Фото: Поліція Києва / Facebook

Працівниці кладовища загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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