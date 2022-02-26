З'явилося відео з камери спостереження в одній із квартир будинку, в який влучила російська ракета в Києві

Жителі Києва показали відео з камер спостереження.
У Києві на вул. Лобановського в суботу, 26 лютого, російські окупанти обстріляли житловий будинок.
Власники квартири у Мережі опублікували відео, як російський снаряд знищує їхню квартиру.
На відео видно, що спочатку в помешканні все було спокійно, проте згодом туди влучає російський снаряд та знищує майно людей.
"У нас у залі тепер просто діра", - кажуть на відео власники помешкання.
Нагадаємо, у Києві на вулиці Лобановського, 6а російська ракета влучила у багатоповерхівку. Вона зруйнувала квартири приблизно на шести поверхах.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- За орієнтовними даними Міноборони України станом на 15:00 25 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- танки - до 80 одиниць;
- бойові броньовані машини різних типів — 516;
- літаки - 10;
- гелікоптери — 7;
- особового складу — 2800.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.