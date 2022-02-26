З'явилося відео з камери спостереження в одній із квартир будинку, в який влучила російська ракета в Києві

З'явилося відео з камери спостереження в одній із квартир будинку, в який влучила російська ракета в Києві

Жителі Києва показали відео з камер спостереження.

У Києві на вул. Лобановського в суботу, 26 лютого, російські окупанти обстріляли житловий будинок.

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Власники квартири у Мережі опублікували відео, як російський снаряд знищує їхню квартиру.

На відео видно, що спочатку в помешканні все було спокійно, проте згодом туди влучає російський снаряд та знищує майно людей.

"У нас у залі тепер просто діра", - кажуть на відео власники помешкання.

Нагадаємо, у Києві на вулиці Лобановського, 6а російська ракета влучила у багатоповерхівку. Вона зруйнувала квартири приблизно на шести поверхах.