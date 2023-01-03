З'явилося відео ракетного удару окупантами по Києву напередодні Нового року

З'явилося відео удару окупантами по Києву напередодні Нового року.

Камери на палаці культури "Україна" зафіксували момент прильоту російської ракети 31 грудня.

"Приліт ворожої ракети серйозно пошкодив будівлю палацу "Україна". Проте, дякуючи долі, глядацька зала лишилася неушкодженою", - йдеться у повідомленні палацу "Україна".

Адміністрація палацу закликає мешканців Києва за можливості приєднуватись до збору коштів на відбудову "України".

У палаці "Україна" сподіваються знову відкрити двері для глядачів уже у березні.

Дорогі українці! Приліт ворожої ракети серйозно пошкодив будівлю палацу «Україна». Проте, дякуючи долі, глядацька зала лишилася неушкодженою. Ми готові зробити все, що від нас залежить для відновлення палацу «Україна», але без вашої допомоги нам не впоратись. Будь ласка, по можливості приєднуйтесь до збору коштів на відбудову «України». Дякуємо усім небайдужим та щиро сподіваємося знову відкрити для вас двері палацу у березні! Швидке посилання для фінансової допомоги палацу «Україна»: https://next.privat24.ua/payments/form/%7B%22token%22%20:%20%2215c5a80f9d4815c6f98c420605f7f66fgffvo8nq%22%7D Реквізити банку: ДП «Національний палац мистецтв «Україна» Код ЄДРПОУ 02221461 АТ КБ «Приватбанк» UA 903052990000026009006706216 Благодійні внески для відновлення Палацу Опубліковано Національний палац мистецтв Україна Вівторок, 3 січня 2023 р.

Нагадаємо, що в останній день 2022 року російська армія здійснила масовану атаку на Київ. Ракети влучили поміж житлових будинків у Солом'янському районі. Одна людина загинула на місці, ще сім отримали поранення різної тяжкості. Згодом ще один киянин помер у лікарні.

Крім того, уламками було частково зруйновано готель, пошкоджено палац "Україна".

Снаряди російських ракет пошкодили Київський національний університет імені Тараса Шевченка

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