У поліції показали відео із нагрудних камер, на якому видно, що відбувалося у перші хвилини після влучання уламків ракети по багатоповерхівці у Солом'янському районі Києва.

Відео опублікувало Міністерство внутрішніх справ.

"Перші хвилини після пошкодження багатоповерхівки у Солом'янському районі Києва внаслідок ракетного удару російських окупантів. Патрульні спільно з рятувальниками допомагали деблокувати людей з-під завалів, евакуйовували зі зруйнованих помешкань громадян та супроводжували їх у безпечне місце", - йдеться у тексті під відео.

З'явилося відео перших хвилин після влучання уламків по багатоповерхівці у Києві

Ракетний удар по Києву

Нагадаємо, вночі 24 червня Росія намагался атакувати Київ ракетами Х-101/555, які випустилаз району Каспію. Спрацювали сили ППО. У повітряному просторі навколо міста було знищено понад 20 ракет.

Втім, внаслідок влучання уламків ракети в 25-поверховий будинок в Солом'янському районі столиці виникла пожежа та сталося часткове руйнування багатоповерхівки: 16, 17, 18, 19 поверхів. Найбільше постраждав 18 поверх. Через атаку загинуло троє людей, восьмеро – отримали травми.

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