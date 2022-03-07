Зазначається, що літак упав у районі Житомирської траси.
З'явилося відео падіння збитого над Києвом літака окупантів.
Зазначається, що літак упав у районі Житомирської траси.
Про це повідомив паблік "Великий Київ" у Telegram.
Нагадаємо, сьогодні ввечері, 7 березня, один ворожий літак було збито над Києвом системою ППО, а вже за 40 хвилин у повітряному бою був збитий другий літак на околицях столиці.
"ППО ПС ЗСУ о 20:30 збили над Києвом літак ВКС РФ. О 21:10 в околицях міста у повітряному бою був збитий другий ворожий літак", - зазначив Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний.
Водночас українські аси вкотре довели свою професійність, під Києвом було збито і крилату ракету.
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