З'явилося відео нічного обстрілу із гранатомета РПГ-26 адвокатської контори у Києві

Вибух пролунав близько 4 ранку в будівлі, що на вулиці Дегтярівській, 25А.

З'явилося відео нічного обстрілу адвокатської контори у Києві.

Відео оприлюднив Telegram-паблік "Магнолія.TV".

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Вибух пролунав близько 4 ранку в будівлі, що на вулиці Дегтярівській, 25А , де розташована адвокатська контора.

Попередньо, постріл здійснено з гранатомета РПГ-26. Вибухом пошкоджено вікна в кабінетах адвокатської контори й фасад приміщення.

Відомо, що постраждалих внаслідок події немає.

Правоохоронці встановлюють причетних до злочину осіб.

Нагадаємо, у Києві за допомогою проектору і величезної стіни щовечора "підбадьорюють" сусідів. На стіні з'являються такі повідомлення: "Нравица не нравица - империя развалица", "Путин х*йло! Ла-Ла-Ла-Ла...", "Кохайтеся чорнобриві, та не з москалями", "ПТН-ПНХ".

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