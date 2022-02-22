З'явилося відео нічного обстрілу із гранатомета РПГ-26 адвокатської контори у Києві

Вибух пролунав близько 4 ранку в будівлі, що на вулиці Дегтярівській, 25А.
З'явилося відео нічного обстрілу адвокатської контори у Києві.
Відео оприлюднив Telegram-паблік "Магнолія.TV".
Вибух пролунав близько 4 ранку в будівлі, що на вулиці Дегтярівській, 25А , де розташована адвокатська контора.
Попередньо, постріл здійснено з гранатомета РПГ-26. Вибухом пошкоджено вікна в кабінетах адвокатської контори й фасад приміщення.
Відомо, що постраждалих внаслідок події немає.
Правоохоронці встановлюють причетних до злочину осіб.
Нагадаємо, у Києві за допомогою проектору і величезної стіни щовечора "підбадьорюють" сусідів. На стіні з'являються такі повідомлення: "Нравица не нравица - империя развалица", "Путин х*йло! Ла-Ла-Ла-Ла...", "Кохайтеся чорнобриві, та не з москалями", "ПТН-ПНХ".
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