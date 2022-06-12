Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

З'явилось відео інциденту із чиновником Генштабу, який напідпитку відкрив стрілянину у Києві

Дата публікації
Перегляди
2506
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
З'явилось відео інциденту із чиновником Генштабу, який напідпитку відкрив стрілянину у Києві

У Києві чиновник Генштабу застосував зброю у спальному районі, могла постраждати дитина.

У Мережі з'явилось відео інциденту із чиновником Генштабу, який відкрив стрілянину у спальному районі Києва. 

Про подію повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.  

За інформацією міністра, стрілянину відкрив керівник одного з управлінь. Олексій Резніков наказав розпочати службове розслідування щодо посадовця Генштабу.

Так, на відео видно, як нетверезий посадовець біля одного із житлових комплексів під час розмови з іншими чоловіками дістає службову зброю, починає направляти її в сторону співрозмовників, а потім різко робить вистріл в сторону.

За словами Резнікова, в момент вистрілу був ризик для життя та здоров’я дитини.

Очевидці у соцмережах пишуть, що посадовець погрожував охоронцям та відвідувачам житлового комплексу в Києві після того, як потрапив там у ДТП.

Нагадаємо, Резніков озвучив нові цілі України щодо зброї.

Читайте також:

Наступна публікація