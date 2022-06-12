З'явилось відео інциденту із чиновником Генштабу, який напідпитку відкрив стрілянину у Києві

У Києві чиновник Генштабу застосував зброю у спальному районі, могла постраждати дитина.
У Мережі з'явилось відео інциденту із чиновником Генштабу, який відкрив стрілянину у спальному районі Києва.
Про подію повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
За інформацією міністра, стрілянину відкрив керівник одного з управлінь. Олексій Резніков наказав розпочати службове розслідування щодо посадовця Генштабу.
Так, на відео видно, як нетверезий посадовець біля одного із житлових комплексів під час розмови з іншими чоловіками дістає службову зброю, починає направляти її в сторону співрозмовників, а потім різко робить вистріл в сторону.
За словами Резнікова, в момент вистрілу був ризик для життя та здоров’я дитини.
Очевидці у соцмережах пишуть, що посадовець погрожував охоронцям та відвідувачам житлового комплексу в Києві після того, як потрапив там у ДТП.
Нагадаємо, Резніков озвучив нові цілі України щодо зброї.
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