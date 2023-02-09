З'явилися фото з місця потужного вибуху на заводі в Києві

Сьогодні, 9 лютого, на території колишнього заводу в Дарницькому районі Києва пролунав вибух.

У Мережі з'явилися фото ліквідації наслідків вибуху.

За попередньою інформацією, причиною вибуху міг стати газовий балон, який був розміщений всередині приміщення. Після цього в одноповерховому складському приміщенні сталося руйнування будівлі.

Внаслідок трагедії, загинула одна людина, трьох вдалось врятувати. З-під завалів дістали шестеро людей. Рятувально-пошукові роботи тривають.

Поліцейські Києва розпочали кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт.

Фото: Поліція Києва / Facebook

Все, що відомо про вибух - у матеріалі ТСН.ua.

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