З'явилися фото з місця потужного вибуху на заводі в Києві

Шестеро постраждалих дістали з-під завалів. Рятувально-пошукові роботи тривають.
Сьогодні, 9 лютого, на території колишнього заводу в Дарницькому районі Києва пролунав вибух.
У Мережі з'явилися фото ліквідації наслідків вибуху.
За попередньою інформацією, причиною вибуху міг стати газовий балон, який був розміщений всередині приміщення. Після цього в одноповерховому складському приміщенні сталося руйнування будівлі.
Внаслідок трагедії, загинула одна людина, трьох вдалось врятувати. З-під завалів дістали шестеро людей. Рятувально-пошукові роботи тривають.
Поліцейські Києва розпочали кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт.
Все, що відомо про вибух - у матеріалі ТСН.ua.
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