З'явилися фото наслідків масованої атаки РФ на Київщину

На Київщині через обстріли пошкоджено будинки, гаражі та автомобілі, одна жінка отримала травми.

В Київській області внаслідок ворожої атаки постраждала одна людина. Жінці була надана необхідну медичну допомогу, від госпіталізації вона відмовилася.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

Поліцейські зафіксували значні пошкодження: 21 приватний будинок, п'ять господарчих споруд, кілька гаражів та автомобілів, а також адміністративну будівлю.

Наслідки ворожої атаки на Київщину / Фото: МВС України

Наслідки ворожої атаки на Київщину / Фото: МВС України

Наслідки ворожої атаки на Київщину / Фото: МВС України

Наслідки ворожої атаки на Київщину / Фото: МВС України

Наразі правоохоронці продовжують працювати на місці події та фіксувати наслідки атаки.

Нагадаємо, 17 листопада Україна зазнала масованого обстрілу з боку Росії. Окупанти атакували дронами, крилатими та аеробалістичними ракетами, зокрема по енергетичній інфраструктурі.

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