З'явилися фото наслідків масованої атаки РФ на Київщину

На Київщині через обстріли пошкоджено будинки, гаражі та автомобілі, одна жінка отримала травми.
В Київській області внаслідок ворожої атаки постраждала одна людина. Жінці була надана необхідну медичну допомогу, від госпіталізації вона відмовилася.
Про це повідомляє пресслужба поліції.
Поліцейські зафіксували значні пошкодження: 21 приватний будинок, п'ять господарчих споруд, кілька гаражів та автомобілів, а також адміністративну будівлю.
Наразі правоохоронці продовжують працювати на місці події та фіксувати наслідки атаки.
Нагадаємо, 17 листопада Україна зазнала масованого обстрілу з боку Росії. Окупанти атакували дронами, крилатими та аеробалістичними ракетами, зокрема по енергетичній інфраструктурі.
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